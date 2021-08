Jeux paralympiques: première médaille pour Israël, Iyad Shalabi remporte l’or du 100 mètres dos en natation

25 Août 2021 à 12h09 | Iyad Shalabi est le premier Arabe israélien à remporter une médaille aux Jeux paralympiques



L’Israélien Iyad Shalabi, 34 ans, atteint de surdité et partiellement paralysé des bras et des jambes, a remporté mercredi la médaille d’or du 100 mètres dos aux Jeux paralympiques.



Shalabi a réalisé un temps de 2 : 28,04 minutes et a réussi ainsi à prendre la tête du podium. Il s’agit des quatrièmes JO auxquels le nageur participe, mais c’est la première fois qu’il décroche une médaille.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv