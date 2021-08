Un Israélien poignardé à mort au Maroc

26 Août à 08h45 | Un ressortissant israélien a été poignardé à mort dans la ville marocaine de Tanger, selon des informations du Maroc mercredi.



Selon certaines informations, le ressortissant israélien, propriétaire d’un restaurant casher dans la ville, a apporté de la nourriture à un sans-abri qui l’a soudainement attaqué.



La police locale a ouvert une enquête et aurait arrêté le suspect. Les enquêteurs examinent s’il y avait un motif antisémite derrière l’attaque.



Le ministère des Affaires étrangères et l’Unité internationale de ZAKA – un groupe d’intervention d’urgence israélien – s’efforcent de libérer le corps du défunt et de l’amener pour l’enterrement en Israël.

