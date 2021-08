Face à l’espionnage économique de la Chine, Taïwan contre-attaque !

26 Août 2021 à 14h36 | Face au débauchage par la Chine de ses talents et aux vols de propriété intellectuelle dans ses industries technologiques, Taïwan va durcir sa législation !



Face à l’espionnage économique chinois, Taipeh réagit ! Taïwan va durcir sa législation. Il s’agit de faire de l’espionnage économique un crime passible d’une peine de cinq à douze ans de prison pour protéger “les secrets commerciaux dans les technologies clés” vis-à-vis de la Chine et d’autres “forces extérieures hostiles”, a souligné le ministère de la Justice. Le Conseil des affaires du Continent (MAC), le principal organe compétent à Taïwan en matière de politique chinoise, a souligné qu’il fallait en outre éviter que l’île ne perde ses plus grands talents au profit d’entreprises de Chine continentale.

Lire l’article complet sur https://www.capital.fr