La Cour suprême réclame davantage d’équilibre dans les comités de la Knesset

26 Août 2021 à 18h57 | En réponse à une requête du Likud, les juges ont déclaré que la composition des comités devait mieux refléter la “force relative” des factions présentes à la Knesset



La Cour suprême a demandé jeudi à la coalition un meilleur équilibre dans la composition des commissions de la Knesset, cela faisant suite à une requête de plusieurs députés du Likud selon lesquels les factions de l’opposition n’étaient pas représentées de façon proportionnelle.



« La composition actuelle des commissions de la Knesset est problématique », ont écrit les juges dans leur délibéré, publié après plus de deux semaines de délibérations.



Ils ont déclaré que des mesures devaient être prises afin de modifier la composition des commissions, et ce, de manière à parvenir à un meilleur équilibre et à un accord entre les parties qui refléterait mieux la « force relative » des factions présentes à la Knesset.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com