Plusieurs morts dans deux attentats à proximité de l’aéroport de Kaboul ,des Américains figurent parmi les victimes.

26 Août 2021 à 17h30 | Plusieurs pays avaient plus tôt appelé leurs ressortissants à s’éloigner au plus vite de l’aéroport en raison de menaces “terroristes”; report de la rencontre Biden/Bennett



Au moins 5 morts et une dizaine de blessés ont été emmenés dans un hôpital de Kaboul après des explosions à l’aéroport de la capitale afghane, où ont lieu les opérations d’évacuation des Afghans voulant fuir leur pays, a constaté un photographe de l’AFP.



L=e porte-parole du Pentagone, John Kirby, avait auparavant indiqué que deux explosions avaient eu lieu à proximité de l’aéroport, dont l’une était « le résultat d’une attaque complexe qui a débouché sur un certain nombre de victimes américaines et civiles ».

