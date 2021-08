Attentat à l’aéroport de Kaboul : des dizaines de morts dont 13 soldats américains, Biden promet des représailles

27 Août 2021 à 6h24 | L’attentat, mené par des kamikazes à la tombée du jour, alors que des milliers d’Afghans étaient toujours massés aux portes de l’aéroport dans l’espoir d’être évacués à l’étranger, a laissé des scènes de chaos et de désolation © Crédit photo : WAKIL KOHSAR / AFP



L’attentat a été mené par des kamikazes à la tombée du jour. Le dernier bilan fait état de près de 90 morts et 160 blessés, dont 13 soldats américains tués



Un double attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique (EI) a fait des dizaines de morts dont treize soldats américains à l’aéroport de Kaboul, exacerbant encore la panique à quelques jours de la fin programmée des évacuations de personnes cherchant désespérément à fuir le régime taliban.



L’attentat, mené par des kamikazes à la tombée du jour, alors que des milliers d’Afghans étaient toujours massés aux portes de l’aéroport dans l’espoir d’être évacués à l’étranger, a laissé des scènes de chaos et de désolation. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des dizaines de victimes, mortes ou blessées, étendues dans les eaux saumâtres d’un canal d’égout, entourées de secouristes débordés et démunis. Hommes, femmes et enfants couraient dans tous les sens pour s’éloigner du lieu des explosions.



La double explosion a tué au moins treize soldats américains et en a blessé dix-huit autres, selon le Pentagone. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière contre l’armée américaine en Afghanistan depuis 2011.

