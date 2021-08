Afrin : Quatre civils enlevés par des mercenaires pro-turcs

26 Août 2021 | Des civils sont enlevés presque chaque jour dans la ville d’Afrin occupé par la Turquie, dans le nord-est de la Syrie.



Selon les sources locales, les mercenaires affiliés à l’État turc ont enlevé quatre civils, dont deux femmes, dans le quartier d’Ashrafiyah à Afrin.



Les civils enlevés ont été identifiés comme Rojîn Enyat du village de Xalta dans le district de Jindires, Melek de Jindires, Hozan Eziz et Ebû Mûsa du village de Korika du district de Mabata.



Un régime de terreur a été établi à Afrin, qui est sous occupation turque depuis mars 2018. Les crimes tels que les enlèvements, les exécutions, la torture, le pillage et les déplacements forcés sont devenus une routine quotidienne dans la ville.



Selon le porte-parole de l’Organisation des droits de l’Homme d’Afrin, Ibrahim Sêxo, au moins trente-sept civils ont été enlevés au mois de juillet. Sêxo a déclaré que la structure démographique d’Afrin continue d’être modifiée, ajoutant que vingt et une maisons et lieux de travail ont été confisqués pour diverses raisons le mois dernier. Sêxo a également souligné que les personnes qui prennent en charge les terres de leurs proches ne sont pas autorisées à les exploiter. En outre, des produits agricoles et des oliviers ont été confisqués dans près de trente villages.

