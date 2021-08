Cinq activistes syriens de Deraa kidnappés à l’ambassade de Syrie au Liban

28 Août 2021 à 12h33 | “D’après des militants syriens, une fois arrivés à l’ambassade, les jeunes hommes ont été attaqués par des forces de sécurité et arrêtés. On ne sait pas s’ils sont toujours détenus dans l’ambassade à Yarzé ou s’ils ont été emmenés en Syrie”, rapporte al-Modon.



Des déplacés syriens de la région de Deraa en Syrie. Photo d’archives NurPhoto/AFP



Cinq activistes syriens originaires de Deraa ont été enlevés mardi puis vendredi dans l’ambassade de Syrie à Beyrouth, après que le régime syrien les a convoqués sous prétexte de récupérer leur passeport, rapportent plusieurs sites d’informations libanais. Ces enlèvements interviennent alors que des groupes rebelles évacuent Deraa en ce moment, suite à une féroce campagne militaire du régime et de son allié russe.



“D’après des militants syriens, une fois arrivés à l’ambassade, les jeunes hommes ont été attaqués par des forces de sécurité et arrêtés. On ne sait pas s’ils sont toujours détenus dans l’ambassade à Yarzé ou s’ils ont été emmenés en Syrie”, rapporte le site d’information libanais al-Modon. Ils étaient arrivés au Liban le 18 août et avaient demandé des passeports auprès de l’ambassade de Syrie. Selon le site, ils projetaient de se rendre au Kurdistan irakien, un espace accessible sans visa.

