La police saisit une importante cache d’armes lors d’un raid en Judée et Samarie

Août 2021 à 15h35 | Dix pistolets, quatre fusils, plus de 130 chargeurs et des armes non assemblées ont été trouvés dans une maison à Hébron ; aucun suspect n’a encore été arrêté



La police a annoncé vendredi matin avoir saisi une importante cache remplie d’armes à feu et de dizaines de pièces d’armes lors d’un raid nocturne en Judée et Samarie.



Dix pistolets, quatre fusils, plus de 130 chargeurs, des viseurs d’armes et d’autres armes non assemblées ont été retrouvés dans une maison palestinienne près d’Hébron, a indiqué la police.



Aucun suspect en rapport avec les armes n’a encore été arrêté, mais la police a indiqué qu’une enquête était en cours pour retrouver les personnes impliquées.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com