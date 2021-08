Les réformistes iraniens accusés de présenter le gouvernement de Raisi comme un échec

28 Août 2021 à 12h25 | Mashregh News, un site Web contrôlé par les extrémistes iraniens et proche de la communauté du renseignement iranien, a accusé les réformistes du pays de faire campagne contre l’administration Raisi et de répandre le récit selon lequel elle n’a aucune chance de succès.



Le site Web a mentionné plusieurs articles de journaux réformistes publiés le jeudi 26 août, dont un article de l’universitaire et journaliste réformiste Fayyaz Zahed dans le quotidien Arman, comme exemple des tentatives des réformistes de dépeindre une image désobligeante de l’administration Raisi. .



Intitulé “Il n’y a absolument aucune chance pour le succès de l’administration Raisi”, l’article indique que le nouveau gouvernement est confronté à une situation dans laquelle toutes les voies de communication avec les voisins de l’Iran et les acteurs internationaux influents ont été coupées. L’article a également souligné l’impasse entourant les négociations nucléaires avec l’Occident et le refus de l’Iran d’adopter des lois anti-blanchiment exigées par l’organisme de surveillance international, le Groupe d’action financière (GAFI).



Fayyaz a déclaré que si le nouveau gouvernement s’adonne à scander des slogans populistes, ne satisfaisant que son public national, sa lune de miel [avec le peuple] sera bientôt terminée et il devra faire face à des pressions redoublées de la part du public. Fayaz a indiqué que Raisi devrait résoudre la question des sanctions américaines s’il cherchait une percée dans la situation nationale.

