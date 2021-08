Israël en pourparlers avec l’AP pour le transfert de centaines de millions de shekels à Ramallah

27 Août 2021 à 17h53 | “Il y a des discussions autour d’une avance sur ce qui nous est dû et non d’un prêt”



Le gouvernement israélien serait actuellement en pourparlers avec l’Autorité palestinienne pour transférer des centaines de millions de shekels à Ramallah, qui fait face à une crise financière importante, révèle le Times of Israël.



Un accord d’une valeur de 800 millions de shekels (210 millions d’euros) à l’Autorité palestinienne a été formulé, a déclaré vendredi un responsable israélien.

