Les leçons de l’Afghanistan pour Israël

Les États-Unis ont définitivement perdu l’Afghanistan. La puissance militaire américaine a chassé les talibans et empêché leur retour pendant 20 ans. Alors que les forces se retiraient, le produit de deux décennies d’édification de la nation s’est effondré comme s’il n’avait jamais existé, à l’exception des tas de matériel militaire laissés sur place. L’effondrement de la stratégie américaine en Afghanistan met en évidence les risques qu’Israël encourrait en créant un État palestinien, car ces projets présentent des similitudes clés.



Premièrement, les États-Unis et Israël étaient impliqués dans l’édification de la nation. Les États-Unis ont cherché à construire une démocratie afghane capable de gouverner l’Afghanistan et de maintenir la paix et la stabilité. Depuis les accords d’Oslo, Israël travaille avec l’Amérique pour construire une démocratie palestinienne capable de gouverner un futur État palestinien et de faire la paix avec Israël.



Ces deux efforts impliquaient la construction et la formation d’armées capables de réprimer les terroristes. Les deux impliquaient l’introduction de la démocratie à l’occidentale dans des régions sans expérience préalable avec elle. Et tous deux ont cherché à vaincre et à marginaliser des groupes fondamentalistes islamiques bien organisés avec un sens aigu du but et des réseaux de soutien solides. Les deux tentatives d’édification de la nation ont finalement échoué.



En Afghanistan, le gouvernement corrompu soutenu par les États-Unis n’a jamais eu beaucoup de légitimité et son armée s’est rapidement dissoute lorsque les forces américaines se sont retirées. L’Autorité palestinienne corrompue n’a jamais non plus joui de légitimité. Ses forces entraînées par les États-Unis ont été rapidement mises en déroute par le Hamas lorsque les Forces de défense israéliennes se sont retirées de la bande de Gaza en 2005, et il a perdu une élection contre le Hamas en 2006. Au nord, les forces qu’Israël a soutenues dans le sud du Liban ont été rapidement défaites par le Hezbollah. lorsque Tsahal s’est retiré au printemps 2000. L’histoire montre que les groupes islamistes organisés, soutenus et motivés internationalement gagnent généralement dans les vides du pouvoir.



Les États-Unis et Israël avaient tous deux la capacité militaire de vaincre leurs ennemis fondamentalistes islamiques, mais n’avaient que la volonté politique suffisante pour les tenir à distance et maintenir un statu quo gérable. Pour Israël, la pression internationale et la faible tolérance nationale pour les victimes l’ont conduit à risquer sa sécurité en retirant ses forces de Gaza et du Liban. Le retrait bâclé des États-Unis d’Afghanistan était une erreur non forcée. Il n’y avait pas de demande nationale ou internationale majeure pour que l’Amérique retire immédiatement ses 2 500 soldats restants. En fait, les alliés internationaux ont été pris de court par le retrait rapide du président américain Joe Biden. Aucun soldat américain n’y avait été tué au combat en plus de 18 mois, et le coût du maintien d’une base d’opérations antiterroriste efficace était soutenable.



La décision des États-Unis de se retirer sous une pression minimale est de mauvais augure pour les pays auxquels on promet une protection. Cette protection sera-t-elle annulée lorsqu’il y aura vraiment de la pression? Après que les États-Unis aient semblé fuir devant leur propre ombre, abandonnant des milliards de dollars d’équipements sophistiqués à un ennemi sans armée de l’air, sans satellites et sans missiles nucléaires, Taïwan et la Corée du Sud sont-ils toujours vraiment confiants dans la protection si des dictateurs dotés de l’arme nucléaire viennent cognement?

