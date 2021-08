30 Août 2021 à 08h21 | France, Allemagne et USA boycottent la Conférence de l’ONU contre le racisme pour cause d’antisémitisme: que va y faire la Belgique?



Le président de la N-VA, Bart De Wever, et le parlementaire Michael Freilich appellent lundi la Belgique à boycotter la Conférence mondiale contre le racisme, organisée par l’ONU le 22 septembre à New York et qui baigne dans une atmosphère d’antisémitisme.



L’événement marquera le 20e anniversaire de la Conférence mondiale contre le racisme (WCAR), qui a eu lieu à Durban, en Afrique du Sud, en 2001. Cette première édition ainsi que les suivantes ont, au fil des ans, “été détournées par les pays arabes et les ONG d’extrême gauche et ont ainsi dégénéré en un festival de haine contre les Juifs et Israël”, affirment MM. De Wever et Freilich, assurant que des pamphlets antisémites y étaient exposés.

