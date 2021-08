Propos antisémites sur la « fournée » en 2014 : Jean-Marie Le Pen jugé mercredi

30 Août 2021 à 14h25 | Plus de sept ans après, l’ex-chef du parti d’extrême droite, 93 ans, est renvoyé pour provocation à la haine antisémite et complicité de cette même infraction



L’ancien président du Front National (devenu Rassemblement National), Jean-Marie Le Pen, doit être jugé mercredi à Paris pour ses propos antisémites sur la « fournée » en juin 2014, qui avaient provoqué un tollé et suscité des critiques de son propre parti.



Plus de sept ans après, l’ex-chef du parti d’extrême droite, 93 ans, est renvoyé pour provocation à la haine antisémite et complicité de cette même infraction.



Il ne sera pas présent au tribunal, selon son entourage.

