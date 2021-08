Cinq arabes inculpés pour avoir attaqué des conducteurs près d’une ville bédouine

Les cinq arabes, toutes résidentes de Lakia, sont accusées de trois attaques dans la nuit du 11 mai



Le Shin Bet et la police israélienne ont arrêté cinq suspects qui auraient attaqué des conducteurs roulant près de la ville bédouine de Lakia, dans le sud du pays, en mai, lors des violences ethniques qui ont éclaté dans le pays au moment des combats à Gaza entre Israël et les groupes terroristes palestiniens.



Les cinq arabes, toutes résidentes de Lakia, sont accusées de trois attaques dans la nuit du 11 mai.



Selon un communiqué du Shin Bet, les suspects ont lancé des pierres sur la voiture d’une femme juive et, après qu’elle a été secourue par un chauffeur de camion, ont mis le feu au véhicule.

