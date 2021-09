Israël: trois personnes interpellées soupçonnées d’avoir aidé les six prisonniers sécuritaires en fuite

7 Septembre 2021 à 18h34 | La police israélienne à un poste de contrôle temporaire dans la région de Gilboa, après l’évasion de six détenus d’une prison de haute sécurité dans le nord d’Israël, le 7 septembre 2021



Selon des témoignages, les détenus se seraient procurés de la nourriture auprès des suspects



Trois personnes d’un village près de la ville d’Afoula (nord), non loin de la prison Gilboa d’où se sont enfuis lundi six détenus sécuritaires, ont été arrêtées mardi soupçonnées d’avoir aidé les prisonniers évadés.

Lire l’article complet sur https://www.i24news.tv