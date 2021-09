Le Danemark cartonne face à Israël en qualifications pour la Coupe du monde 2022

8 Septembre 2021 à 01h37 | Le Danemark a écrasé Israël (5-0) pour remporter son sixième succès de suite dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2022. L’Écosse a battu l’Autriche (1-0) et les Îles Féroé ont dominé la Moldavie (2-1).



Le Danemark a fait un grand pas vers la Coupe du monde 2022, ce mardi, en surclassant Israël (5-0). Les joueurs de Kasper Hjulmand ont fait la différence en première période avec des buts de Poulsen (28e), Kjaer (31e) et Skov Olsen (41e). Delaney (57e) et l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux Cornelius (90e+1) ont aggravé le score.



Cette lourde défaite est un sérieux coup d’arrêt pour Israël, qui restait sur trois larges victoires, dont l’impressionnant 5-2 face à l’Autriche samedi. Le Danemark, de son côté, enchaîne un sixième succès en autant de matches dans ce groupe F.

Lire l’article complet sur https://www.lequipe.fr