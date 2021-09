Amnon Lord – Le point de vue éphémère du gouvernement sur Khan al-Ahmar

6 Septembre 2021 à 11h29 | Dans le passé, lorsque Nétanyahou était au pouvoir, les membres de ce gouvernement ont appelé à l’évacuation de Khan al-Ahmar, mais à l’époque, ils ne dépendaient pas d’un gouvernement de gauche.



À l’époque, lorsque Naftali Bennett était encore un extrémiste de droite, lui et ses disciples attribuaient une importance symbolique à Khan al-Ahmar, comme s’il s’agissait de Jérusalem – un gage du sionisme et de la souveraineté juive sur la Terre d’Israël. Démolir cette « Carthage » bédouine située entre Kfar Adumim et l’autoroute qui relie la vallée du Jourdain, ou la mort.



Tout cela était leur évangile lorsque Benjamin Nétanyahou était Premier ministre. Nétanyahou avait d’énormes atouts stratégiques et diplomatiques et une approche proactive claire envers l’Iran. Il a traité la question de Khan al-Ahmar comme il a traité Gaza – avec une politique d’essayer d’éviter de faire basculer le bateau.



Le premier ministre actuel, Yair Lapid, et son premier ministre nommé, Naftali Bennett, n’ont pas de tels atouts qu’ils doivent protéger et cultiver. L’évacuation de Khan al-Ahmar pourrait provoquer un double effet domino qui n’existait pas auparavant. Dans le passé, les responsables israéliens ont mis en garde contre l’indignation de l’Union européenne et d’autres ricochets internationaux, mais aujourd’hui, les intérêts existentiels sont en jeu pour le gouvernement Lapid-Bennett. L’un d’eux est la survie même du gouvernement.



Il est difficile d’imaginer que le parti Ra’am et la Liste arabe unie maintiennent leur alliance antisioniste avec la gauche juive et les fondations élitistes de droite. Cependant, depuis la crise de Sheikh Jarrah en mai, même les questions immobilières sont utilisées par le Hamas pour tirer des missiles et perpétrer diverses autres formes d’attaques. S’il y a une autre escalade, Tsahal devra agir selon la volonté des peuples, pas selon ce qui convient à la coalition et à Naftali Bennett.



La conduite actuelle en ce qui concerne Khan al-Ahmar n’est pas exactement une continuation directe du mépris passé des ordonnances du tribunal. Cela fait partie d’un phénomène surprenant lié au nouveau gouvernement. Ce gouvernement est beaucoup plus à gauche qu’on aurait pu s’y attendre, et l’élément qui aurait dû être nationaliste-droite s’est complètement évaporé.



Par exemple, l’évacuation de Khan al-Ahmar est exactement le genre de chose que ce gouvernement aurait pu donner son feu vert et exécuter. Sur chaque dossier, cependant, nous pouvons clairement voir l’indépendance affirmée des ministres de gauche de ce gouvernement.



En termes de politique étrangère, Lapid a déjà vendu tout ce que Nétanyahou avait stocké dans le coffre-fort. La ministre de l’Énergie, Karine Elharrar, a un impact négatif sur des aspects importants des liens économiques fournis par les accords d’Abraham. Les ministres Omer Bar-Lev et Gideon Saar mettent en œuvre des politiques de gauche claires, chacun dans leur propre domaine.



La demande du gouvernement de retarder l’évacuation de Khan al-Ahmar est compréhensible. C’est une tentative d’éviter une crise au début du mandat de la coalition. Si l’évacuation a lieu dans six mois ou un an, nous devrons suivre quelles concessions le gouvernement a faites et à qui.

Lire l’article complet sur https://www.israelhayom.com