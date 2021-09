Israël: deux des six détenus évadés de la prison de Gilboa ont été arrêtés à Nazareth

10 Septembre 2021 à 22h00 | Deux des six Palestiniens qui s’étaient évadés d’une prison israélienne plus tôt cette semaine ont été capturés vendredi soir dans le nord d’Israël, a indiqué la police dans un communiqué.



“Les policiers de la zone nord ont capturé il y a peu de temps deux des prisonniers évadés (…) dans la ville de Nazareth”, a indiqué la police israélienne sans donner davantage de détails.



