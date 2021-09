10 Septembre 2021 à 15h55 | A l’image de plusieurs pays occidentaux, la Belgique n’enverra pas de ministres à la Conférence de l’ONU contre le racisme, dite “Conférence de Durban IV” prévue le 22 septembre, à New York. Un sommet organisé pour le vingtième anniversaire de la conférence mondiale tenue initialement à Durban en Afrique du Sud sur le même thème contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance. Elle s’était tenue du 2 au 9 septembre 2001 – quelques jours avant les attaques terroristes du 11 septembre – et avait réuni les délégations de 170 pays, sous la houlette de Mary Robinson, alors Haut-Commissaire aux droits de l’homme de l’ONU.

