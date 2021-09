Les sous-marins australiens, une triple gifle pour Macron et la France

16 Septembre 2021 à 17h31 | Jeudi 16 septembre, Canberra a annoncé la rupture d’un gigantesque contrat avec Paris concernant l’achat de sous-marins fabriqués dans l’Hexagone. Le journal de Lausanne Le Temps y voit un camouflet diplomatique, industriel et politique infligé à la France.



Le “contrat du siècle” pour l’industrie française de l’armêment s’est transformé cette nuit en échec majeur. Célébré en 2016 par la France comme la preuve de la fiabilité de sa construction navale et comme la confirmation de son rôle stratégique en Asie-Pacifique (avec ses bases avancées de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie), l’achat par l’Australie de douze submersibles français à propulsion classique “Attack” (dérivé de la classe Suffren en service dans la marine nationale) a été annulé dans la nuit [du 15 au 16 septembre] au profit de sous-marins nucléaires américains.



Il s’agit pour le gouvernement australien d’un revirement majeur, tant sur le plan commercialo-militaire que stratégique. Le choix de submersibles à propulsion nucléaire est en effet un avertissement clair lancé à la Chine, puissance régionale, compte tenu de leur capacité à naviguer beaucoup plus longtemps et beaucoup plus loin dans la zone Asie-Pacifique.



Pour la France, cet échec est triple. Il montre d’abord que les velléités françaises de présence maritime dans la région, concrétisée par la vente de sous-marins à la Malaisie en 2002 – qui a donné lieu à une retentissante affaire de corruption et à des inculpations par la justice française – ont déjà trouvé leurs limites. En février dernier, la présence d’une frégate tricolore en mer de Chine avait été interprétée comme la preuve de cette posture offensive, saluée par l’Australie, autrefois très mobilisée contre les essais nucléaires français en Polynésie.

