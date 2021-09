Face aux récalcitrants au vaccin, Israël dégaine un scanner génétique anti-Covid

14 Septembre 2021 à 15h57 | Face à la propagation du Covid-19, Israël s’apprête à dégainer la grosse artillerie technologique et a annoncé la mise en place d’un système surnommé « Oméga » capable de réaliser des scanners génétiques. Parmi les autres mesures mises en place, l’État hébreu va aussi muscler la lutte contre la fraude aux faux tests négatifs. L’objectif consiste également à accroître la couverture vaccinale chez les deux catégories de population les plus pauvres et les plus réticentes à la vaccination?: les Arabes israéliens et les juifs ultra-orthodoxes.



« Il s’agira d’une sorte de radar à virus ». C’est par ces quelques mots, pour le moins flous, que le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a décrit la nouvelle arme anti-Covid que l’État hébreu s’apprête à dégainer. Surnommé « Oméga », ce scanner génétique sera installé à l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, principale porte d’entrée du pays, et tous les passagers en provenance de l’étranger devront se soumettre à cet examen.



« Il s’agit avant tout de barrer la route à un nouveau variant en Israël » a renchéri la ministre pour l’Égalité sociale, Meirav Cohen, afin de calmer les inquiétudes qu’une telle machine ne manque pas de faire naître. L’annonce de l’arrivée d’Oméga a donc été noyée dans une série d’autres mesures déployées contre une épidémie qui dépasse désormais les 7 000 cas quotidiens. Parmi elles, l’introduction pour les tests effectués sur les élèves d’un code-barres censé empêcher les fraudes. Certains parents déclarent en effet que leurs enfants ne sont pas infectés afin de s’éviter un confinement.

