Emmanuel Macron : le Président aurait détruit un document qui l’aurait mis dans l’embarras

17 Septembre 2021 à 20h28 | Dans l’ouvrage intitulé Élysée Confidentiel, écrit par Eliot Blondet et Paul Larrouturou, Arnaud Jolens, le scénographe d’Emmanuel Macron, révèle que le président de la République a détruit un fichier sensible pour préserver son image.



Les révélations sur Emmanuel Macron ne cessent de se multiplier à l’approche de l’élection présidentielle de 2022. Après Gaël Tchakaloff avec son livre Tant qu’on est tous les deux, c’est au tour de deux auteurs de livrer de nouvelles informations sur la présidence. Le mercredi 15 septembre 2021, les journalistes Eliot Blondet et Paul Larrouturou ont publié Élysée Confidentiel, un ouvrage revenant sur le mandat présidentiel d’Emmanuel Macron. Parmi les nombreux témoignages récoltés figurent celui de Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur, ou encore celui d’Arnaud Jolens, le scénographe du chef de l’État.



D’après ce dernier, Emmanuel Macron a fait détruire un enregistrement où il répondait à la crise des Gilets Jaunes. La raison?? La date de parution de sa déclaration devait se faire le 15 avril 2019, jour de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. En apprenant ce malheureux incident qui a bouleversé le pays, le chef de l’État a préféré éviter une énième polémique en détruisant le fichier. “Travailler l’image du président, c’est aussi savoir le cacher”, a déclaré Arnaud Jolens, repris par Gala.

