Le Conseil de l’Europe menace la Turquie d’une procédure d’infraction

17 Septembre 2021 à 18h31 | ISTANBUL (Reuters) – Le Conseil de l’Europe a annoncé vendredi qu’il lancerait en novembre une procédure d’infraction contre la Turquie, l’un de ses pays membres, si l’homme d’affaires et philanthrope Osman Kavala n’est pas libéré en application d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).



Détenu depuis près de quatre ans, Osman Kavala est accusé par la justice turque d’avoir financé des manifestations à l’échelle nationale en 2013 et d’être impliqué dans la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, ce qu’il dément.



En 2019, la CEDH a estimé que la détention de l’homme d’affaires avait un caractère politique et réclamé sa libération immédiate, un jugement ignoré par la Turquie.

