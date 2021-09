Sous-marins australiens : l’Australie répond à la Chine et dit vouloir « que les eaux internationales demeurent internationales »

17 Septembre 2021 à 13h09 | La Chine avait qualifié d’« extrêmêment irresponsable » l’acquisition par l’Australie de sous-marins américains à propulsion nucléaire et dit craindre pour la stabilité dans la région indo-pacifique.



L’Australie a balayé la colère de la Chine, après avoir annoncé l’achat de sous-marins américains à propulsion nucléaire, Canberra s’engageant à faire respecter le droit international dans les espaces aériens et maritimes revendiqués par Pékin.



La Chine a un « programme très important de construction de sous-marins nucléaires », a fait valoir, vendredi 17 septembre, le premier ministre australien, Scott Morrison, dans une interview à la station de radio 2GB. « Ils ont le droit de prendre, en matière de défense, des décisions favorables à leurs propres intérêts, et, bien sûr, l’Australie et tous les autres pays aussi », a-t-il répliqué aux critiques de Pékin.



La Chine avait vivement réagi à l’acquisition de ces sous-marins, la qualifiant d’« extrêmêment irresponsable » et menaçant notamment la stabilité dans la région indo-pacifique. La République populaire a aussi estimé que cette transaction remettait en question les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire. Ces alliés occidentaux risquent de « se tirer une balle dans le pied », avait-elle mis en garde.



Le nouveau pacte de sécurité entre l’Australie, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, annoncé mercredi par le président des Etats-Unis, Joe Biden, prévoit aussi une collaboration étroite entre Washington et Canberra en matière de cyberdéfense, et d’intelligence artificielle notamment.

