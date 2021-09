Israël & Boycott. Le New Jersey cesse d’investir dans les fonds de Ben & Jerry’s.

17 Septembre 2021 | Après l’Etat de l’Arizona, c’est celui du New Jersey qui annonce la cessation de ses investissements dans les fonds de pension gérés par la compagnie Ben & Jerry’s et ceux de sa maison-mère Unilever, suite à la décision de boycotter les populations juives de Judée-Samarie.



D’autres Etats de la fédération sont en cours de procédure pour des mesures similaires contre Unilever et Ben & Jerry’s en vertu de la législation anti-boycott qu’elles ont déjà adoptée. (lphinfo.com)



Ben & Jerry’s est une marque américaine, fondée en 1978 par Ben Cohen et Jerry Greenfield (en) qui commercialise des crèmes glacées et des sorbets. L’entreprise a son siège social à South Burlington dans l’État du Vermont aux États-Unis et appartient au groupe Unilever depuis 2000.



Ben Cohen et Jerry Greenfield se rencontrent sur les bancs de l’école en 1963. Leur point commun : ils sont les seuls élèves à ne pas pouvoir courir un kilomètre en moins de sept minutes.

Lire l’article complet sur https://israelvalley.com