Israël: un enfant de 12 ans tué et un enfant de 11 ans gravement blessé dans des accidents de la route à Yom Kippour

17 Septembre 2021 à 07h35



Un enfant de 12 ans a été tué et un autre de 11 ans grièvement blessé dans deux accidents de la route distincts pendant la fête de Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, qui a commencé mercredi au coucher du soleil et s’est terminé jeudi soir.



Les Israéliens profitent souvent des routes et autoroutes généralement désertes pendant cette fête pour se masser dans les rues.



Barak Khoury, un résident de Ramat Gan, a été tué alors qu’il roulait à vélo sur la route 4 près de la ville de Givat Shmu’el, dans le centre du pays, mercredi soir. Il devait célébrer sa bar-mitsva dans un mois.

