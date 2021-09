Israël: l’armée a arrêté les deux derniers terroristes arabes qui s’étaient échappés

19 Septembre 2021 à 04h05 | Tsahal a annoncé, dimanche 19 septembre tôt dans la nuit, l’arrestation des deux derniers fugitifs de l’évasion survenue le 6 septembre à la prison de haute sécurité de Gilboa, dans le nord du pays. Six terroristes arabes s’étaient évadés via un tunnel creusé sous un évier et débouchant sur un trou dans le sol, à l’extérieur du pénitencier. Quatre avaient été capturés le 11 septembre. Les deux derniers, Ayham Kamamji et Munadel Infeiat, membres du jihad islamique, ont été arrêtés à Jenine, en Judée-Samarie.

