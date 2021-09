Ce tweet de Macron sur le péril climatique se retourne contre lui

21 Septembre 2021 à 13h10 | Le ton alarmiste du chef de l’État passe mal pour plusieurs défenseurs de l’environnement.



Comment pouvait-il en être autrement? Ce lundi 20 septembre dans la soirée, Emmanuel Macron a publié une série de tweets pour alerter sur le péril climatique, sur la base notamment du dernier rapport très pessimiste du Giec.



Une guirlande de messages visant à rappeler que “l’écologie est le combat du siècle” et que la réduction drastique des émissions de CO2 n’est plus vraiment une option pour l’humanité. Pour ce faire, le chef de l’État a commencé sa démonstration par ce message lapidaire: ”+2.7°C à horizon 2100. Ce scénario est dramatique”.



Un ton grave qui a ulcéré écologistes et défenseurs de l’environnement, qui dénoncent à l’unisson l’hypocrisie du président de la République, dont le bilan en la matière est régulièrement critiqué par les spécialistes de la question. Alors, sans surprise, son message d’introduction s’est retourné contre lui.



“La France est le 2e plus gros émetteur de CO2 en Europe. Elle réduit ses émissions 3 fois moins vite que la moyenne européenne. L’État a été jugé responsable de carences fautives sur le climat. Je crois que c’est lui, le scénario dramatique”, a cinglé Clément Sénéchal, porte-parole de Greenpeace France, quand l’association Les Amis de la Terre pointe le “cynisme” et “l’insincérité” d’Emmanuel Macron sur le climat.

Lire l’article complet sur https://www.huffingtonpost.fr