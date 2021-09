Crise des sous-marins : “C’est l’arrogance d’Emmanuel Macron qui est sanctionnée”, assène Éric Ciotti

21 Septembre 2021 à 11h24 | Invité ce mardi sur LCI, le candidat à la primaire de la droite Éric Ciotti s’est dit prêt à tout pour éviter qu’Emmanuel Macron ne soit réélu. Selon lui, le président sortant est responsable d’une “forme de déclassement” de la France.



“La France est seule et la France est affaiblie.” Invité ce mardi sur LCI, le candidat à la primaire de la droite Éric Ciotti a dit regretter la position de la France dans la crise des sous-marins. “Emmanuel Macron est comptable d’une forme de déclassement. Il a voulu donner des leçons à la terre entière et aujourd’hui on voit qu’il n’est pas pris au sérieux”, déclare-t-il.



“La France est méprisée par les États-Unis et la Grande-Bretagne”, soutient le député LR des Alpes-Maritimes, qui déplore par ailleurs l’absence d’une “réponse forte de l’Europe”. “Elle a formulé une réponse presque polie, de circonstance”, dit-il en soulignant que selon lui, cette absence de réponse est liée à “une forme l’arrogance” d’Emmanuel Macron. “C’est l’arrogance de Macron qui est sanctionnée.”

