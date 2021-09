Les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël grimpent de 50% en sept mois

21 Septembre 2021 à 08h17 | Depuis l’accord de normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, les accords bilatéraux dans la technologie, les médias et le tourisme ont fait bondir les échanges commerciaux entre Rabat et Tel-Aviv de 50%.



Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l’État hébreu s’est établi à 20,8 millions de dollars au cours des sept premiers mois de 2021, contre 14,9 millions de dollars enregistrés en décembre 2020. Le portail vers l’Afrique et l’Europe que représente le royaume chérifien pour Israël a suscité l’intérêt du secteur privé israélien.



Par exemple, le plus grand producteur et exportateur d’agrumes et de légumes d’Israël, Mehadrin, a créé une joint-venture avec un producteur marocain pour investir 8,9 millions de dollars sur trois dans la filière marocaine de l’avocat. Il s’agit d’une première puisque la société n’a toujours pas cultivé ce fruit hors d’Israël.

