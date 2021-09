Le Mossad a assassiné le responsable du nucléaire iranien à l’aide d’une mitrailleuse télécommandée

20 Septembre 2021 à 17h08 | Le “père” du programme d’armes nucléaires iranien a figuré en haut de la liste des cibles d’Israël pendant quatorze ans. Le 27 novembre 2020, après une tentative ratée dix ans plus tôt, le Mossad a finalement réussi à assassiner Mohsen Fakhrizadeh. Avec quelle arme de prédilection ? Une mitrailleuse télécommandée qui ne nécessitait aucun agent sur place et utilisait une technologie d’intelligence artificielle avancée, selon un article du New York Times.



L’arme était un modèle spécial de mitrailleuse FN MAG de fabrication belge, fixée à un appareil robotique avancé, rapporte le New York Times. Elle pesait environ une tonne et était contrôlée par des agents du Mossad situés hors d’Iran, assurant ainsi la sécurité des agents israéliens, ont déclaré des responsables du renseignement au média.

