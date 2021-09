Une conférence au Kurdistan d’Irak plaide pour une normalisation avec Israël

25 Septembre 2021 à 10h55 | Plus de 300 Irakiens dont des chefs tribaux ont plaidé vendredi soir pour une normalisation entre l’Irak et Israël, premier appel du genre lancé lors d’une conférence au Kurdistan autonome parrainée par une organisation américaine.



Le colloque a été organisé par le think-tank new-yorkais Center for Peace Communications (CPC), engagé sur le dossier de la normalisation entre Israël et les pays arabes et le rapprochement des sociétés civiles.



Le Kurdistan (nord), une région autonome du pouvoir central à Bagdad, entretient des rapports cordiaux avec l’Etat hébreu. En revanche à Bagdad, responsables et factions politiques irakiens pro-Iran sont opposés à Israël alors que l’Iran, ennemi juré d’Israël, jouit d’une forte influence chez le voisin irakien.



Les quelque 300 participants, sunnites et chiites, réunis à Erbil, capitale du Kurdistan, sont venus «de six gouvernorats -Bagdad, Mossoul, Salaheddine, Al-Anbar, Diyala et Babylone», a indiqué à l’Agence France Presse le fondateur du CPC, Joseph Braude, expert américain d’origine juive irakienne. «Il y a aussi des chefs de tribus de ces gouvernorats, des intellectuels, des écrivains», a précisé Braude, joint par téléphone par l’Agence France Presse. «Nous demandons notre intégration aux accords d’Abraham. Tout comme ces accords prévoient des relations diplomatiques entre les signataires et Israël, nous aussi nous voulons des relations normales avec Israël», selon le communiqué de clôture, lu par une intervenante, Sahar al-Taï, directrice de recherches au ministère de la Culture à Bagdad.

