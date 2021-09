Une expo dans une église norvégienne dit qu’Israël « crucifie » les Palestiniens

26 Septembre 2021 à 19h49 | Le texte de l’exposition indique que les Palestiniens subissent des “crucifixions quotidiennes” ; colère de la communauté juive



Plusieurs groupes religieux en Norvège organisent une exposition de photos de Judée et Samarie, qui sera présentée dans une cathédrale, et dont le texte indique que les Palestiniens subissent des « crucifixions quotidiennes ».



L’exposition, qui a suscité des protestations de la part de la communauté juive du pays et d’un groupe pro-israélien, s’inscrit dans le cadre de la Semaine des églises pour la paix en Judée et Samarie et en Israël, un événement annuel qui se déroule dans divers lieux en Norvège et qui, par le passé, a donné lieu à des appels au boycott d’Israël.



« La ‘Semaine des églises’ est problématique en raison de son caractère unilatéral et de la diabolisation d’une seule partie », a écrit Ervin Kohn, chef de la communauté juive d’Oslo, jeudi sur Facebook. « L’événement de cette année s’enfonce encore plus bas », a-t-il ajouté.

