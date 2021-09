Sénatoriales : sèchement battue, Ségolène Royal accuse le PS d’avoir “joué la division”

26 Septembre 2021 à 20h35 | Ségolène Royal visait un poste de sénatrice des Français de l’étranger mais elle a été battue ce dimanche 26 septembre. Le Parisien rapporte que la candidate malheureuse met en cause le Parti socialiste.



La vie politique est souvent cruelle et les désillusions nombreuses. Ségolène Royal pensait peut-être l’emporter facilement en se présentant pour un poste de sénatrice des Français de l’étranger. Ce fut loin d’être le cas, comme l’explique Le Parisien, ce dimanche 26 septembre. Son score est sans appel : elle n’a recueilli que 11 voix sur les 533 du corps électoral composé des députés de l’étranger, des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires. Pire : la liste de Ségolène Royal ne termine que 8e sur 10, d’après les résultats définitifs. Une véritable déroute reconnue par la principale intéressée. « J’espérais davantage, ce serait malhonnête de dire le contraire », a concédé la femme de gauche.

