Crise des sous-marins, une nouvelle occasion d’ironiser sur Macron pour un afficheur du Var – photo

26 Septembre 2021 à 20h17 | Après avoir comparé Emmanuel Macron au roi, à Pétain et même à Hitler, ce qui lui a valu une amende de 10.000 euros, l’afficheur du Var Michel-Ange Flori a trouvé un sujet pour un nouveau photomontage représentant le chef de l’État sur un panneau géant: la crise des sous-marins.



Une nouvelle caricature géante représentant Emmanuel Macron en slip kangourou, créée par l’afficheur polémique Michel-Ange Flori, a fait récemment son apparition sur un panneau publicitaire situé entre Toulon et La Seyne-sur-Mer, dans le Var.



Son auteur, qui a partagé des photos de l’œuvre sur les réseaux sociaux avec l’inscription “Même les Australiens n’en veulent pas”, fait référence à la récente rupture du contrat franco-australien portant sur l’achat de submersibles français pour 56 milliards d’euros. La volte-face de Canberra a provoqué une crise diplomatique d’envergure et le rappel des ambassadeurs français en poste en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Les publications de M.Flori à ce sujet ont déjà été partagées près de 1.800 fois sur Twitter et au-delà de 2.100 sur Facebook. Elles totalisent plus de 5.000 J’aime.



Michel-Ange Flori mène des campagnes d’affichage polémiques depuis plusieurs années. Ces derniers mois, ce publicitaire de 62 ans a plusieurs fois représenté Emmanuel Macron de manière satirique sur les panneaux dont il est propriétaire à Toulon et à La Seyne-sur-Mer.

