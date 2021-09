Emmanuel Macron encore moqué : l’afficheur varois a récidivé en piquant là où ça fait mal

26 Septembre 2021 à 17h53 | Depuis l’éclatement de la crise des sous-marins, Emmanuel Macron est souvent au cœur des moqueries des politiciens. Ce dimanche 26 septembre, c’est sur une affiche publicitaire que le Président en prend pour son grade.



Drôle de découverte sur les routes de Provence ce dimanche 26 septembre. Un panneau publicitaire, assez imposant, a attiré l’œil de nombreux curieux. Pourtant, pas de soldes surprises annoncées, pas non plus de produits iconiques, en fait, ce panneau ne fait pas la promotion d’un quelconque produit, mais fait plutôt de la mauvaise pub à la politique du chef de l’État. Sur un fond bleu et blanc, Emmanuel Macron apparaît torse-nu, avec pour seul apparat un slip kangourou. Le président de la République regarderait, d’un air dépité, le message juxtaposé : “Le kangourou de son éminence”, comme le rapporte Le Parisien.



L’affiche est l’un des autres messages de Michel-Ange Flori, photoshoper à l’imagination débordante pour dénoncer la gestion de la crise des sous-marins. En effet, mi-septembre, l’Hexagone devait vendre un certain nombre de sous-marins à l’Australie pour la recette de 56 milliards d’euros. Mais le pays de l’hémisphère sud a finalement décidé de faire volte-face et de se tourner vers les Américains. L’allusion du panneau publicitaire est bien compréhensible : le contrat avec le Pays des kangourous n’est pas une grande réussite. Le photomontage du Michel-Ange moderne a eu le temps, depuis, de faire le tour de la Toile et d’amuser pas mal d’internautes.

