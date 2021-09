Abbas condamne la mort de terroristes palestiniens

26 Septembre 2021 à 16h02 | Le chef de l’Autorité palestinienne déplore des “crimes affreux” et avertit qu’ils pourraient provoquer une “explosion”



Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a condamné la mort de cinq membres de groupes terroristes palestiniens dans des échanges de tirs avec des soldats israéliens la nuit dernière, estimant que ces incidents étaient des « crimes affreux ».



« Ces crimes sont la suite d’une série continue de violations et d’exécutions sur le terrain de notre peuple. Si cette politique se poursuit, elle fera exploser la situation », a déclaré le bureau d’Abbas dans un communiqué repris par les médias officiels de l’AP.



Le mouvement terroriste Hamas rend l’Autorité palestinienne responsable de la mort de ses membres, affirmant que l’opération est la conséquence des efforts conjoints d’Israël et des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne pour réprimer les activités terroristes en Judée et Samarie.

