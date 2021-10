Rina Matsliah, ou l’art de tourner les choses

30 Septembre 2021 | La journaliste Rina Matsliah, l’une des « vedettes » de la chaîne Hadasahot 12, a provoqué le scandale à plusieurs reprises par des propos outranciers et blessants. Mais elle sait aussi tourner les choses et les présenter de manière biaisée.



A la question qui lui était posée quant à la relative indulgence dont bénéficie le Premier ministre Naftali Benett de la part des grands médias, en comparaison avec leur attitude envers son prédécesseur Binyamin Nétanyahou, la journaliste a reconnu ce fait et a cru en trouver l’explication : « Il est possible que les médias constatent que l’actuel Premier ministre ne les attaque pas sans cesse et ne les insulte pas ».

