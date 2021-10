GB : le Labour empétré dans ses démons antisémites

29 Septembre 2021 | Malgré les déclarations d’intention du nouveau président du Parti travailliste britannique Keir Starmer quant au combat contre l’antisémitisme au sein de son parti, la Convention des Jeunes travaillistes a voté une résolution nettement hostile à Israël. Le texte qui va très loin dénonce la « naqba qui se poursuit en Judée et Samarie », la « violence israélienne » et « l’emploi de la force pour attaquer la mosquée Al-Aqsa, expulser les habitants du quartier Sheikh Jarrah et les attaques meurtrières sur Gaza ». Le texte poursuit avec tous les poncifs sur Israël, qualifié ‘d’Etat-apartheid ». Il faut préciser que la résolution a été élaborée avec le « gracieux concours » d’ONG israéliennes telles que B’Tselem.

