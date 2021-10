Kamala Harris échoue à riposter aux critiques anti-Israël d’une étudiante

29 Septembre 2021 à 17h50 | L’étudiante de George Mason a parlé de “génocide ethnique et de déplacement de population”, en fustigeant l’aide octroyée à Israël



La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a été très critiquée pour ne pas avoir répliqué à une étudiante qui a accusé Israël de « génocide ethnique » lors d’un événement qu’elle organisait plus tôt dans la journée de mercredi.



Mme Harris a donné une conférence sur le droit de vote à une classe de l’université George Mason en Virginie et a ensuite répondu aux questions des étudiants, dont l’une a déclaré que « beaucoup d’argent des contribuables est alloué au financement de l’armée, que ce soit pour soutenir l’Arabie saoudite ou l’autorité palestinienne ».



L’étudiante, qui s’est identifiée comme étant « en partie yéménite, en partie iranienne », a poursuivi en notant ce qu’elle a décrit comme « un nombre astronomique » de manifestations pro-palestiniennes au cours de l’été, après la guerre d’Israël contre le groupe terroriste palestinien du Hamas en mai.

