La Turquie, assoiffée, voit tout un mode de vie menacé

5 Octobre 2021 à 19h02 | Selon des experts, la politique d’Erdogan, qui a ignoré les urgences environnementales et basé sa popularité sur une prospérité via un développement urbain rapide, est en cause



Hava Keles est inconsolable lorsqu’elle contemple ses rangées de tomates pourries aux feuilles fanées, le long d’allées qui devraient regorger de fruits lourds et acidulés, l’une des exportations les plus précieuses de Turquie.



« Mes tomates, mes haricots, mes poivrons sont perdus. Mes pastèques n’ont même pas poussé. Les concombres se sont racornis sur pieds », constate cette productrice de 58 ans au milieu de sa parcelle aride à Akkuzulu, au nord d’Ankara.



Comme elle, des milliers d’agriculteurs à travers la Turquie voient leur unique moyen de subsistance dévasté par des sécheresses répétées, imputées au changement climatique avec des précipitations anormalement faibles depuis deux ans.

