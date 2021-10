Un rapport dénonce l’influence chinoise “prépondérante” dans l’université française

5 Octobre 2021 à 16h11 | Levée des drapeaux chinois de hongkongais pendant une cérémonie marquant le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le 1er juillet 2020



Levée des drapeaux chinois de hongkongais pendant une cérémonie marquant le 23e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le 1er juillet 2020 – Anthony WALLACE © 2019 AFP



D’autres pays, comme la Russie, la Turquie et certains États du Golfe Persique, sont également mentionnés dans ce rapport issu d’une mission sénatoriale.



Le monde universitaire et académique français est soumis à de multiples ingérences et influences étrangères auxquelles la France doit mieux résister, estime un rapport parlementaire publié mardi, dénonçant la “place prépondérante, mais non exclusive, de la Chine”.



D’autres pays, comme la Russie, la Turquie et certains États du Golfe Persique, sont également mentionnés dans ce rapport issu d’une mission sénatoriale.

Lire l’article complet sur https://www.bfmtv.com