La France «mangeait des rats» : un ministre algérien tance Macron en pleine crise diplomatique

5 2021 à 09h33 | Le ministre algérien Youcef Belmehdi a déclaré qu’a l’époque de la colonisation, l’Algérie nourrissait un peuple français qui «mangeait des rats».



Il a vertement critiqué le comportement d’Emmanuel Macron alors que la crise diplomatique se poursuit.



Le torchon brûle entre Paris et Alger depuis la prise de parole d’Emmanuel Macron le 2 octobre devant des descendants de protagonistes de la guerre d’Algérie. Alors que les réactions se multiplient côté algérien, le ministre des Affaires religieuses Youcef Belmehdi s’est montré particulièrement virulent, le 4 octobre, à l’égard de la France et de son président.



Le peuple français «mangeait des rats», selon le ministre



Comme le rapporte le site d’information TSA, Youcef Belmehdi n’a pas hésité à déclarer devant la presse à propos de la France qu’à l’époque de la colonisation, l’Algérie «nourrissait cette contrée dont le peuple criait famine et mangeait des rats».

