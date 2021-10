Les édulcorants nuisent aux bactéries intestinales – étude en Israël

5 Octobre 2021 à 10h21 | Trois édulcorants très courants causent une “rupture de la communication” entre les microbes, ce qui peut augmenter le risque d’obésité, de diabète et de problèmes digestifs



Les édulcorants artificiels provoquent une « rupture de la communication » entre les bactéries intestinales, modifiant le microbiote et augmentant potentiellement le risque de maladie, selon des scientifiques israéliens.



Les bactéries intestinales maintiennent les gens en bonne santé, mais pour ce faire, elles doivent être présentes dans un bon équilibre. Cet équilibre est maintenu en partie par un mécanisme de communication utilisé par les bactéries, appelé quorum sensing, qui permet aux bactéries de détecter et de répondre à la densité de la population cellulaire en régulant leurs propres gènes, ce qui affecte leur comportement.



« Les édulcorants artificiels perturbent cette communication, ce qui indique que les édulcorants artificiels peuvent être problématiques à long-terme », a déclaré la Dr Karina Golberg, qui a dirigé l’étude publiée dans l’International Journal of Molecular Sciences.

