Israël : Un réseau de vaisseaux sanguins imprimé en 3D pour faciliter les transplantations

6 Octobre 2021 | A l’Institut de technologie d’Israël, Technion, des scientifiques ont créé un réseau de vaisseaux sanguins imprimé en 3D qui serait capable de fournir la quantité de sang nécessaire à un tissu implanté. Encore au stade de recherche, ce projet pourrait avoir un impact significatif sur l’implantation de tissus chez l’Homme : les tissus en question pourraient en effet être mieux assimilés par un patient et diminuer le risque de rejet.



Le recours à l’impression 3D offrirait également une solution personnalisée à chacun, améliorant ainsi les opérations.



Ce réseau de vaisseaux sanguins a pour l’instant été testé avec succès sur un rat et l’objectif est de passer dans un second temps sur des animaux plus gros comme des porcs.

