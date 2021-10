Le ministère de la Défense choisit IAI pour développer les chars du futur

11 Octobre 2021 à 19h09 | Le programme Carmel prévoit l’installation de nouvelles technologies “automatiques et autonomes” dans les véhicules blindés ; le fournisseur de défense devance Elbit et Rafael



La société Israël Aerospace Industries a été choisie dimanche par le ministère de la Défense pour diriger le développement de systèmes qu’il prévoit d’installer dans les modèles actuels et futurs de véhicules blindés de l’armée, dans le cadre de son programme de chars Carmel.



Le projet de véhicule de combat blindé (VBC) Carmel a été lancé il y a cinq ans sous l’égide de l’administration du développement des armes du ministère, connue en hébreu sous l’acronyme Mafat, et visait initialement à créer un nouveau modèle de char pour l’armée israélienne.



Toutefois, son champ d’action s’est élargi et modifié au cours des années écoulées, et il vise désormais à développer de nouvelles technologies pour les véhicules blindés actuels et futurs, basées sur « des systèmes automatiques et autonomes, et l’intelligence artificielle », a déclaré le ministère dans un communiqué dimanche.

