L’Écosse l’emporte sur Israël en match qualificatif à la Coupe du monde

11 Octobre 2021 à 12h54 | Israël a dominé la première mi-temps, mais l’équipe s’est inclinée après un but marqué pendant les arrêts de jeu qui met à mal tout espoir de participation à la Coupe du monde



L’équipe nationale israélienne de football s’est inclinée sur un score de 3 à 2 face à l’Écosse dans les dernières minutes d’un match de qualification crucial à la Coupe du monde qui s’est joué à Glasgow, mettant à mal tout espoir de qualification pour le tournoi qui aura lieu l’année prochaine au Qatar.



Le joueur de Manchester United, Scott McTominay, a marqué à courte distance le but décisif lors d’un corner à la 94e minute.



Les deux équipes se battaient pour prendre la deuxième place de leur groupe, ce qui garantissait une participation en match éliminatoire pour les phases finales. La victoire de l’Écosse – remportée à l’issue d’un match très disputé et haletant – lui octroie la deuxième place avec 14 points. Israël, de son côté, occupe la troisième place avec dix points.

