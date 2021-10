Angela Merkel soutient Israël dans sa tournée d’adieu

10 Octobre 2021 à 17h37 | La sécurité d’Israël restera une priorité de “tout gouvernement allemand”, a déclaré dimanche la chancelière Angela Merkel lors de sa dernière visite officielle à l’Etat hébreu, avec lequel l’Allemagne a approfondi ses relations pendant ses 16 années au pouvoir.



Après une rencontre avec de hauts responsables israéliens, dont le Premier ministre Naftali Bennett, Mme Merkel s’est rendue à Yad Vashem, le mémorial israélien de la Shoah, génocide juif perpétré par l’Allemagne nazie durant la Seconde guerre mondiale.



“Les crimes contre les Juifs qui sont documentés ici sont un rappel perpétuel de la responsabilité qui incombe aux Allemands, et un avertissement”, a écrit dans le livre d’or de Yad Vashem la chancelière, se disant “émue jusqu’au plus profond d’elle-même” par chaque visite à ce lieu phare de Jérusalem.



Pour sa huitième et dernière visite officielle en Israël à titre de chancelière, Angela Merkel était l’hôte du nouveau Premier ministre israélien Naftali Bennett qui l’a qualifiée “de véritable amie d’Israël”.

