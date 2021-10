La livre turque décroche après le limogeage de deux gouverneurs de la Banque centrale par le président Erdogan

14 Octobre 2021 à 14h25 | La livre turque a atteint un nouveau plus bas historique face au dollar, quelques heures après le limogeage de trois cadres de la Banque centrale turque.



La monnaie turque a perdu près d’un cinquième de sa valeur face au billet vert depuis le début de l’année, témoignage de l’inquiétude des marchés quant à l’indépendance de l’institution.



Deux gouverneurs adjoints de la Banque centrale et un membre du comité de politique monétaire ont été limogés dans la nuit de mercredi à jeudi par le président M.Erdogan.



L’un d’eux avait été le seul à voter contre la baisse du taux directeur en septembre, selon des informations de presse.



“La direction [prise par la Turquie] est inquiétante et peu d’investisseurs (voire aucun) vont continuer de croire que la Banque centrale de Turquie prend au sérieux le combat contre l’inflation”, estime l’analyste Jason Tuvey, du cabinet Capital Economics.

Lire l’article complet sur https://www.lalibre.be